Самолет-амфибия МЧС РФ прибыл в Бурятию для борьбы с лесными пожарами

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200ЧС, принадлежащий МЧС России, прибыл в Бурятию для борьбы с лесными пожарами, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

"МЧС России усиливает группировку воздушных судов в Бурятии. В пятницу в республику прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС. В субботу борт МЧС России работает в Селенгинском районе", - говорится в сообщении.

Применение авиации при тушении лесных пожаров позволяет значительно сократить площадь горения. В пресс-службе напомнили, что Бе-200 способен за один раз вылить на лес 12 тонн воды. Кроме самолета-амфибии в регионе работают два вертолета Ми-8 МЧС России - они патрулируют местность, перебрасывают на тушение пожаров сотрудников Авиалесоохраны и необходимое оборудование, сбрасывают воду с помощью водосливного устройства.

По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, за сутки в Бурятии потушили 14 пожаров на общей площади около 800 га, еще 11 очагов на 550 га локализованы. Продолжается тушение 30 лесных пожаров на общей площади около 8 тыс. га, в том числе возгорания в Джергинском и Байкальском заповедниках и на территории Улан-Удэнского военного лесничества.

С огнем в республике борются 988 человек - это сотрудники лесной охраны, парашютисты федерального резерва Авиалесоохраны и Забайкальской базы авиационной охраны лесов, местные жители, арендаторы. Задействовано 187 единиц техники.

В Бурятии сохраняется высокий класс пожарной опасности, доступ в лес для населения категорически запрещен, действует режим чрезвычайной ситуации.