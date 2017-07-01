Природные пожары охватили более 30 тыс. га в Забайкалье

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ЧИТА, 1 июля. /ТАСС/. Жаркая погода продолжает осложнять ситуацию с природными пожарами в Забайкальском крае, огнем охвачены более 30 тыс. гектаров, сообщила в субботу пресс-служба Минприроды региона. В тушении пожаров участвует более тысячи человек.
"По данным на 14:00 местного времени (08:00 мск), в десяти районах Забайкальского края тушат 29 действующих лесных пожаров на общей площади 7,3 тыс. га, из которых 6,6 тыс. га покрыты лесом. Еще 17 пожаров локализованы на 4,1 тыс. га", - говорится в сообщении.
В тушении задействовано 189 единиц техники, в том числе авиация, среди более чем тысячи человек, тушащих пожары, 306 парашютистов-десантников.
Кроме того, на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке региона действуют 25 лесных пожаров на площади 20,5 тыс. га, из которых 4,6 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", поэтому решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности их тушение прекращено, однако они находятся под постоянным наблюдением.
Таким образом, в общей сложности в Забайкальском крае горит почти 32 тысячи гектаров.
Значительная часть пожаров возникла из-за гроз, но в большинстве случаев они связаны с неосторожным обращением с огнем. Ситуацию осложняет установившаяся в регионе сухая и жаркая погода с температурой воздуха до 35 градусов и выше. Из-за жары и осложнения пожароопасной обстановки в крае с 27 июня введен режим чрезвычайной ситуации, власти региона продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.