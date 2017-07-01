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В четырех регионах ЦФО восстановлено энергоснабжение после удара стихии

Происшествия
1 июля, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Обесточенными остаются более 670 домов во Владимирской и Калужской областях

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Энергоснабжение, нарушенное непогодой, восстановлено в полном объеме в четырех областях центральной части России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

30 мая воздействию циклона подверглись 11 областей Центрального федерального округа, в шести из них было нарушено энергоснабжение - в Московской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Калужской областях. "Благодаря работе энергетиков и сотрудников пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России удалось восстановить энергоснабжение в полном объеме в Московской, Липецкой, Рязанской, Тульской областях", - сказал собеседник агентства.

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Работы продолжались и ночью. "Бригады энергетиков и подразделения Центрального регионального центра МЧС России были сосредоточены на оперативном подключении населения к энергоснабжению", - пояснили в ЦРЦ.

Пока остаются обесточенными более 670 домов во Владимирской и Калужской областях, в которых проживают более 1100 человек. Всего же после стихии без света в ЦФО оставались свыше 40 тысяч человек. Сейчас в работах по восстановлению энергоснабжения задействованы 27 восстановительных бригад.

Подразделения Центрального регионального центра МЧС России продолжают нести службу в режиме повышенной готовности, развернуты межведомственные оперативные штабы по контролю за обстановкой, приняты все необходимые меры по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации.

30 июня аэромобильные группировки Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России были рассредоточены в районах Московской и Тульской областей. "Спасатели обеспечены шанцевым инструментом и средствами малой механизации (мотопилы, бензорезы). Они работают в наиболее пострадавших районах", - сказал собеседник агентства. В их задачи входит расчистка территорий и автомобильных дорог от поваленных ветром деревьев, рекламных щитов и кровель крыш, а также деблокирование транспортных средств.

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