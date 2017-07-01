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Собянин заявил, что все последствия непогоды в Москве устранят до 3 июля

Происшествия
1 июля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Ураганный ветер повалил 1200 деревьев, подчеркнул мэр города

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Автомобили, поврежденные упавшим деревом, на Большой Черкизовской улице, 30 июня

Автомобили, поврежденные упавшим деревом, на Большой Черкизовской улице, 30 июня

© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все последствия непогоды в столице будут устранены до 3 июля. Об этом глава города сообщил в Twitter.

"Ураганный ветер повалил 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены", - написал он.

Сильные дожди, прошедшие 30 июня в Москве, побили два рекорда нормы для июня, который, в свою очередь, стал вторым самым влажным месяцем за историю наблюдений. Прежний рекорд количества осадков 30 июня в Москве принадлежал 1923 году, а самая большая суточная сумма осадков для июня в целом была зарегистрирована в 1970 году.

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