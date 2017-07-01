Собянин заявил, что все последствия непогоды в Москве устранят до 3 июля

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все последствия непогоды в столице будут устранены до 3 июля. Об этом глава города сообщил в Twitter.
Ураганный ветер повалил 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июля 2017 г.
"Ураганный ветер повалил 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены", - написал он.
Сильные дожди, прошедшие 30 июня в Москве, побили два рекорда нормы для июня, который, в свою очередь, стал вторым самым влажным месяцем за историю наблюдений. Прежний рекорд количества осадков 30 июня в Москве принадлежал 1923 году, а самая большая суточная сумма осадков для июня в целом была зарегистрирована в 1970 году.