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В Свердловской области ищут двух детей, пропавших в лесу

Происшествия
1 июля, 11:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, июля. /ТАСС

Отмечается, что 30 июня около 17:00 по местному времени (15:00 мск) ушли в лес за грибами и не вернулись

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Двое детей пропали в лесу в Свердловской области, их ищут полиция, спасатели и волонтеры. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

"Сегодня в дежурную часть ОВД Красноуральска с заявлением о пропаже двух своих несовершеннолетних сыновей обратился местный житель. Он рассказал, что Коля 2001 года рождения и Андрей 2006 года рождения 30 июня около 17:00 по местному времени (15:00 мск) ушли в лес за грибами и не вернулись. Отец со своим знакомым пытались собственными силами найти детей, но когда поняли, что самим им не справиться, законный представитель обратился в полицию", - сказал он.

По словам Горелых, с целью розыска детей личный состав территориального ОВД был поднят по сигналу тревоги, для координации поисковых мероприятий создан и работает оперативный штаб, его возглавляет заместитель начальника райотдела полиции Александр Огурцов.

"В состав штаба также входит и. о главы администрации Красноуральска Светлана Макарова, представители МЧС. На первоначальном этапе поисковой операции в розыске детей участвуют порядка 60 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, частных охранных предприятий и волонтеров. Вместе с ними обследует местность кинолог, задействуется шесть единиц техники", - уточнил он.

Детей ищут на территории площадью 6-7 квадратных километров. "В этой зоне имеются заболоченные места, водоем, сады и заброшенный аэродром", - сказал Горелых.

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