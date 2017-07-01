Пожар на месте падения ступеней "Союза" в Казахстане носил техногенный характер

АСТАНА, 1 июля. /ТАСС/. Комиссия по расследованию причин степного пожара, возникшего после падения боковых блоков ракеты-носителя "Союз-2.1а" в Карагандинской области Казахстана, сделала вывод о техногенном характере возгорания. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"По результатам работы был сделан вывод о техногенном характере возгорания в условиях сложной погодной обстановки. В день пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" в районе падения стояла жаркая погода - плюс 35 градусов и ветер 15-20 метра в секунду, что и стало причиной быстрого распространения пожара в степи, приведшего к смерти сотрудников российского предприятия", - говорится в сообщении.

В состав комиссии входили представители Комитета по ЧС МВД Казахстана, акимата (администрации) Карагандинской области, государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и АО ВПК "НПО машиностроения".

14 июня с площадки космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06". Полет ракеты прошел в штатном режиме. На 117 секунде произошло отделение первой ступени, ее части упали в заданном районе, ориентировочно в 20 км от поселка Талап Улытауского района Карагандинской области.

На месте падения части ступени произошел степной пожар, в результате которого погиб водитель "КамАЗа" Юрий Хатюшин и пострадал слесарь механосборочных работ Вячеслав Тыц, который с ожогами был доставлен санавиацией из Жезказгана в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова в Караганду. 30 июня Вячеслав Тыц скончался. Оба пострадавших были сотрудниками предприятия "ВПК "НПО машиностроения", они выполняли работы по сбору отделяемых частей ракеты-носителя.