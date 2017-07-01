Источник: в Петербурге возбуждено дело из-за попытки дать взятку после проверки НКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России (СКР) по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении граждан Турции Озтюрка Аднана и Сарышахина Эшрефа, которые пытались дать взятку должностным лицам по итогам прокурорской проверки двух действующих в городе некоммерческих организаций - частного образовательного учреждения "Оксфорд вижн" и "Русско-турецкого культурного центра". Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Прокурорская проверка "Оксфорд Вижн" и "Русско-турецкого культурного центра" проходила в мае 2017 года.

"В ходе проверочных мероприятий в НКО были выявлены массовые нарушения действующего российского законодательства, составлены многочисленные протоколы об административных правонарушениях, назначены наказания в виде административных штрафов. Стремясь уклониться от административной ответственности за выявленные нарушения, Озтюрк Аднан и Сарышахин Эшреф попытались дать взятку сотруднику Государственной инспекции труда", - рассказал собеседник агентства.

Следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу"). По данным источника, 29 июня у Аднана и Эшрефа были проведены обыски, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Официальным подтверждением этой информации от управления СК по региону ТАСС пока не располагает.