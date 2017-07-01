Двое детей пострадали в ДТП на юге Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Двое детей госпитализированы после аварии на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в московском департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На пересечении Каширского шоссе с улицей Академика Миллионщикова произошло ДТП. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел к месту аварии и экстренно доставил двух пострадавших детей в городскую клиническую больницу №9", - сказал собеседник агентства.

На борту пострадавших детей сопровождали врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства аварии уточняются.