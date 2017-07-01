В новгородском райцентре Любытино объявлен режим ЧС из-за проливных дождей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в районном центре Любытино в Новгородской области после массового подтопления жилых домов, произошедшего в результате выпавших в регионе дождей, сообщил ТАСС в субботу вице-губернатор области Тимофей Гусев. По его словам, пострадавших нет.

"Объявлен режим ЧС, среди населения пострадавших нет. На место прибыл врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, создан штаб, работаем по ситуации", - сказал он.

По данным компании "Новгородавтодор", в целом по области из-за размыва дорог невозможен проезд на участках восьми межпоселковых дорог и дорог межрегионального значения. В некоторых местах промоины достигают глубины 10 метров. Основные пострадавшие направления - "Любытино - Неболчи", "Окуловка - Любытино", "Любытино - Хвойная", "Крестцы - Окуловка".

В субботу утром в Любытино направлена аэромобильная группировка МЧС.

Ситуация в Любытино

В Любытино (находится в 180 км от Великого Новгорода) проживает 2,5 тыс. человек. Сейчас поселок полностью отрезан от сообщения с внешним миром. Как рассказала ТАСС главный редактор местной газеты Кира Соболева, из своих домов эвакуированы около 100 жителей райцентра.

"Эвакуированы люди из двухэтажных домов в центре поселка, первый этаж под водой целиком, второй - частично. Их разместили в эвакопунктах, которые устроили в школе и частной гостинице. По официальным данным, там находится 18 человек, более 80 развезли по родственникам", - сказала она.

По словам Соболевой, по улицам, где ходил автотранспорт, сейчас свободно передвигаются плоскодонки и лодки с мотором. Затопление началось с центра поселка, говорит она. "У нас много небольших лесных речек, но несколько суток без перерыва шел дождь, и они вышли из берегов, соединившись с главной рекой в самом Любытино", - сказала Соболева.

"В поселке под воду ушли все огороды, плавают бани и теплицы, собаки сидят по горло в воде", - описывает ситуацию Соболева. Особую тревогу у жителей поселка вызывает состояние автомобильного и железнодорожного мостов, которые пока сдерживают напор воды.