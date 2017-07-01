Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Красноярском крае

Бречалов заявил, что планирует совместный проект с Карякиным по продвижению шахмат в РФОбщество 1 июля, 13:59
Председатель Европарламента: Гельмут Коль был гигантом историиМеждународная панорама 1 июля, 13:51
Анита Цой стала послом Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:40
ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с посольством Южной Кореи в популяризации ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:38
В Москве открылся Всероссийский олимпийский деньСпорт 1 июля, 13:35
Netflix приобрел права на показ норвежского комедийного сериала о викингахКультура 1 июля, 13:25
Сантуш: решение отпустить Роналду с Кубка конфедераций домой к детям было правильнымСпорт 1 июля, 13:23
В Москве ожидается гроза и кратковременные дождиОбщество 1 июля, 13:21
Боксер Шафиков не собирается завершать карьеру после поражения от ИстераСпорт 1 июля, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в субботу при столкновении иномарки с грузовиком на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае, сообщается на сайте регионального управления МВД.
"На 508 километре трассы М-54 "Енисей" произошло столкновение иномарки и большегрузного автомобиля. По предварительным данным, в условиях дождя и мокрой трассы водитель Chevrolet, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил грузовой автомобиль, в результате чего произошло столкновение. Травмы получили 35-летний водитель и пять пассажиров (иномарки - прим. ТАСС), в том числе трое детей - восьми месяцев, полутора и шести лет", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в больницу. В ведомстве уточнили, что в легковом автомобиле находились жители Красноярска, возвращавшиеся домой после отдыха. Водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, дети шести и полутора лет находились в детских удерживающих устройствах, а восьмимесячный ребенок был в руках у матери.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.