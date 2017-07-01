Пожар в Чернобыльской зоне на Украине ликвидирован

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине ликвидирован. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13:25 1 июля пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Возгорание остатков древесины и лесной подстилки произошло 29 июня вблизи бывшего села Буряковка вследствие технологической рубки деревьев. Для ликвидации последствий пожара привлекается авиация - вертолет Ми-8 и два пожарных самолета Ан-32П.

Государственное специализированное предприятие "Экоцентр" усилило контроль за радиационной ситуацией на территории зоны отчуждения. Между тем, в месте пожара все же превышены нормы допустимой активности цезия-137 в 2,5 раза.

Пожары в Чернобыльской зоне, вызванные возгоранием леса и торфяников, возникали и ранее. В апреле 2015 года произошел один из крупнейших пожаров - пламя охватило территорию около 400 га зоны отчуждения. Не обошлось без пожаров и в 2016 году.