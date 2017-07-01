В Мордовии задержали подозреваемого в убийстве трех человек

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали по горячим следам подозреваемого в убийстве трех человек в Саранске, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии. Преступление предположительно было совершено во время распития спиртного.
Сообщение об обнаружении тел женщины и двух мужчин с ножевыми ранениями поступило в субботу ночью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
"По горячим следам следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками республиканского МВД по подозрению в совершении убийства задержан 25-летний житель Саранска. По предварительным данным, убийство могло быть совершено в ходе совместного распития спиртного", - говорится в сообщении.
С подозреваемым работают следователи, устанавливаются мотивы и причины совершенного убийства. Уголовное дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел, добавили в пресс-службе.