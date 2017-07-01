В Арканзасе при стрельбе в ночном клубе ранены 17 человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Стрельба была открыта в ночь на субботу в клубе Power Ultra Lounge в Литл-Роке (штат Арканзас). Об этом сообщили в Twitter официальные представители полицейского управления города.

Жизням раненых ничто не угрожает. Как заявил журналистам шеф полиции города Кентон Бакнер, причиной произошедшего, по данным властей, стала ссора между посетителями клуба. В управлении уточнили, что инцидент не связан с терроризмом.

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert. — Little Rock Police (@LRpolice) 1 July 2017

Ночной клуб Power Ultra Lounge находится в центре Литл-Рока. Как сообщается на сайте заведения, в ночь на субботу в нем проходил музыкальный концерт.