Башенный кран упал в Ростове-на-Дону, двое рабочих погибли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в результате падения части башенного крана в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила ТАСС в субботу старший помощник по взаимодействию со СМИ главы следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

"По предварительным данным, около 11:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на строительном объекте, расположенном по улице Шаповалова, произошло обрушение части башенного крана. В результате полученных телесных повреждений двое рабочих, 1983 и 1977 года рождения, скончались на месте происшествия", - сказала она.

Еще один рабочий, 1981 года рождения, госпитализирован, добавила Гагалаева. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка.