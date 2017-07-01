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Башенный кран упал в Ростове-на-Дону, двое рабочих погибли

Происшествия
1 июля, 16:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, июля. /ТАСС

Еще один рабочий госпитализирован

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в результате падения части башенного крана в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила ТАСС в субботу старший помощник по взаимодействию со СМИ главы следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

"По предварительным данным, около 11:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на строительном объекте, расположенном по улице Шаповалова, произошло обрушение части башенного крана. В результате полученных телесных повреждений двое рабочих, 1983 и 1977 года рождения, скончались на месте происшествия", - сказала она.

Еще один рабочий, 1981 года рождения, госпитализирован, добавила Гагалаева. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка.

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