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В Алтайском крае восстановлено электроснабжение 94 тыс. человек, прерванное из-за грозы

Происшествия
1 июля, 18:28 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Без света пока остается небольшая часть Барнаула - это локальные нарушения на сетях

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БАРНАУЛ, 1 июля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Отключение энергоснабжения, которое произошло субботу в Алтайском крае из-за грозы, в пиковый момент затронуло 94 тысячи жителей региона. Все они уже подключены к электросетям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе энергоснабжающей организации - филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго".

"В пиковый момент отключения без энергоснабжения остались 94 тысячи человек, включая жителей города Барнаула. Только в Ребрихинском районе есть небольшая проблема - там обнаружили сваленное дерево, которое упало на линию 100 КвТ, его убирают и электроснабжение там восстановят. По нашим сетям все потребители запитаны, есть локальные моменты - но это к местным территориальным сетевым организациям", - сказали в ведомстве.

Небольшая часть Барнаула пока остается без энергоснабжения - это локальные нарушения на сетях. Получить комментарий аварийной службы Горэлектросетей когда планируется подключить оставшиеся дома и сколько их ТАСС пока не удалось.

Ка сообщалось ранее, из-за сильной грозы в субботу в Барнауле без энергоснабжения оказались около 40 тысяч человек. Гроза, проходя по всей территории края, периодически оставляла без электричества различные населенные пункты.

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