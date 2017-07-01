Пять человек пострадали в ДТП в Новой Москве

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате автомобильной аварии в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в московском департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"В районе дома 5 по улице Адмирала Корнилова произошло крупное ДТП. По предварительным данным, пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.
Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту аварии один за другим. Врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи оказали пострадавшим первую помощь, двое из них были госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Боткина и в НИИ имени Склифосовского.
По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, авария произошла из-за наезда автомобиля на припаркованное транспортное средство. Сотрудники столичной Госавтоинспекции на месте происшествия выясняют обстоятельства ДТП.