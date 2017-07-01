В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Два сотрудника ДПС пострадали после наезда фуры в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В районе деревни Фоминское на трассе А-108 фура совершала маневр задним ходом и наехала на сотрудников ДПС", - сказал собеседник агентства.

В момент аварии экипаж ДПС находился на маршруте патрулирования и занимался оформлением ДТП.

По предварительной информации, два инспектора ДПС получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.