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В Алтайском крае в результате непогоды сорваны крыши, затоплены улицы, повалены деревья

Происшествия
1 июля, 20:29 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 1, июля. /ТАСС

Пострадавших в результате разгула стихии в крае нет

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БАРНАУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Пользователи соцсетей из Алтайского края сообщают о последствиях грозы, сильного ливня и ветра, которые обрушились в субботу на регион. В Барнауле и Новоалтайске, в частности, подтоплены улицы, сорваны ветром несколько крыш домов, произошло падение деревьев на автомобили, информацию о чем подтвердили ТАСС в ГУ МЧС по региону, отметив, что пострадавших в результате разгула стихии в крае нет.

"Во время шторма на ул. Малахова 116, упало дерево, пострадали несколько автомобилей. Ул. Интернациональная 18, упало дерево в двух метрах от машины! Перекрыло проезд. На трассе в районе станции Присягино на дорогу упало дерево", - сообщают в группе Barnaul 22, подтверждая произошедшее фотографиями пользователей.

На личных страницах в соцсетях выложено множество фото и видео разгула стихии и ее последствий - в основном это грозовые облака, накрывающие Барнаул, залитые дождем дворы и улицы, где вода поднялась выше колес легковых автомобилей, не справляющиеся с объемами воды ливневые стоки.

#барнаул #barnaulinsta

Публикация от Барнаул Инстаграм (@barnaul.insta)

#природа #22 #altay #siberia #nature #barnaul #барнаул #сибирь #алтай #апокалипсис #apocalypse Вот такое чёрное небо сегодня было перед бурей.

Публикация от Александр Минаков (@alex13_m)

#небо #тучи #барнаул #барнаул22

Публикация от Меркурьева Ксения, г.Барнаул (@ksenia_hairdresser)

В соседнем с краевой столицей городе Новоалтайске примерно такая же ситуация: один из жителей города выложил в интернет видео, где его соседи бродят по двору по пояс в воде вокруг застрявшего автомобиля. Кроме того, в Хабарском районе края прошел крупный град, побивший посадки в огородах.

Как сообщалось ранее, из-за грозы в регионе остались без электричества 94 тысячи человек. Энергоснабжение уже восстановлено, но ветер и грозы в крае продолжаются.

О том, что в Алтайском крае осложнится погодная ситуация в региональном управлении МЧС сообщали заранее. Штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и ливневых дождей было передано на вторую половину 1 июля и на 2 июля. По прогнозу синоптиков, ожидаются дожди, грозы, ливневые дожди, град и усиление ветра местами до 20-25 метров в секунду.

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