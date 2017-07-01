Турист из Тулы сорвался с водопада в горах Карачаево-Черкесии

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ЧЕРКЕССК, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели ищут туриста из Тулы, упавшего в горную реку Чучхур в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"Сообщение о том, что мужчина из города Тулы 1989 года рождения упал с водопада в реку Чучхур, поступило в оперативную дежурную смену сегодня в 12:30 мск. Турист входил в состав незарегистрированной группы, состоящей из трех человек", - говорится в сообщении.
Сотрудники Домбайского поисково-спасательного подразделения МЧС обследовали до вечера три каскада водопада и берег, турист пока не найден. К спасательным работам были привлечены 10 человек и две единицы техники.
"17:00 поисково-спасательные работы приостановлены до утра 2 июля", - уточнили в пресс-службе.