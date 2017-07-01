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В Брянской области фура врезалась в остановку, погибли двое подростков

Происшествия
1 июля, 21:53 дата обновления: 1 июля, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Еще двое подростков в тяжелом состоянии были госпитализированы

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фура врезалась в остановку с детьми в Брянской области. В результате аварии два подростка в возрасте 14 лет погибли на месте аварии, еще двое подростков были госпитализированы, сообщил ТАСС начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

"Два подростка 14 лет погибли на месте аварии, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей произошедшего.

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель регионального Управления МВД, по предварительным данным, авария произошла в Жирятинском районе Брянской области. "В результате того, что водитель превысил скорость и не вписался в поворот. После этого въехал на остановку. Два школьника 15 и 16 лет погибли, еще двое 2001 и 2003 года рождения в тяжелом состоянии в больнице", - уточнил собеседник агентства.

По словам главы Жирятинского района Леонида Антюхова, на данном участке и ранее происходили ДТП, но без жертв. "В прошлом году там отремонтировали дорогу, стоят все необходимые знаки об ограничении скорости. Скорее всего, водитель фуры превысил скорость", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ДТП погибли двое жителей Жирятинского района. "Еще двое госпитализирован в областную больницу. Одна из пострадавших - девочка из Брянска, второй местный житель", - сказал он. Местная администрация окажет помощь погибшим и пострадавшим. "Завтра разберемся, окажем помощь, с похоронами в том числе", - сказал он.

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