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В Подмосковье упавшее дерево насмерть придавило пешехода

Происшествия
1 июля, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Инцидент произошел в Дмитровском районе Московской области

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рухнувшее дерево насмерть придавило прохожего в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Мужчина погиб после падения дерева. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в Дмитровском районе Подмосковья.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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