В Подмосковье упавшее дерево насмерть придавило пешехода

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рухнувшее дерево насмерть придавило прохожего в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Мужчина погиб после падения дерева. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в Дмитровском районе Подмосковья.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.