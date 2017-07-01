В Подмосковье упавшее дерево насмерть придавило пешехода

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рухнувшее дерево насмерть придавило прохожего в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Мужчина погиб после падения дерева. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в Дмитровском районе Подмосковья.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.