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Режим ЧС введен в трех районах Новгородской области из-за дождей и подтоплений

Происшествия
1 июля, 23:35 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 1, июля. /ТАСС

Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Андрей Никитин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в трех районах Новгородской области - Любытинском, Крестецком и Окуловском, где в результате проливных дождей разрушены дороги, подтоплены дома и приусадебные участки. Соответствующий указ подписал врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета информационной политики правительства региона Иван Сизов.

"Врио губернатора Андрей Никитин издал сегодня указ о введении ЧС в трех районах - Любытинском, Окуловском и Крестецком. Пострадавших в результате подтопления нет, единственное - у людей испорчено имущество, затоплены огороды. Вода потихоньку отовсюду уходит. На разрушенных участках дорог ведутся работы, стараются воду максимально отвести от трасс, чтобы начать их восстановление, оценивается ущерб разрушений", - сказал ТАСС Сизов.

По информации Главного управления МЧС РФ по Новгородской области, в Любытинском, Окуловском и Крестецком районах потоками воды три участка разрушены и 11 участков повреждены на 14 дорогах. Остаются подтопленными 38 приусадебных участков с 20 жилыми и 18 дачными домами, в которых проживают 22 человека, в том числе двое детей.

На месте работает аэромобильная группа ГУ МЧС по региону. Развернуты три пункта временного размещения в школе, больнице и гостинице в Любытинском районе на 243 места. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 75 единиц техники, 224 человека, включая спасателей МЧС и дорожные службы.

В результате разрушений в деревнях и поселках Окуловского и Любытинского районов около тысячи жителей оказались отрезанными от сообщения, проинформировало правительство Новгородской области.

"Самое главное - обеспечить этим людям медицинскую помощь, питание, питьевую воду. <...> Второй вопрос - повреждение дорог, которое произошло по причине большого потока воды. Вода попала в ручьи, превратившиеся в реки. Кроме того, долгое время никто не занимался водопропусками на дорогах, все трубы забились, что привело к масштабным разрушениям", - процитировала губернатора его пресс-служба.

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