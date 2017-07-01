Режим ЧС введен в трех районах Новгородской области из-за дождей и подтоплений

Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBOСпорт 1 июля, 23:44
Агент: российский хоккеист Якупов определится с новым клубом в течение двух днейСпорт 1 июля, 23:38
Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ФК ЦСКАСпорт 1 июля, 23:35
Программа реновации жилого фонда в Москве. ДосьеБиографии и справки 1 июля, 23:25
Агент: три клуба НХЛ интересуются форвардом "Локомотива" ЛоктионовымСпорт 1 июля, 22:55
Россиянин Куликов подписал контракт с клубом НХЛ "Виннипег" на сумму $13 миллионовСпорт 1 июля, 22:52
Шубенков стал четвертым в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в ПарижеСпорт 1 июля, 22:39
Россиянин Трояновский выиграл первый бой после потери титула чемпиона мираСпорт 1 июля, 22:19
Агент: "Флорида" по контракту не сможет обменять хоккеиста Дадонова в первые два годаСпорт 1 июля, 22:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в трех районах Новгородской области - Любытинском, Крестецком и Окуловском, где в результате проливных дождей разрушены дороги, подтоплены дома и приусадебные участки. Соответствующий указ подписал врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета информационной политики правительства региона Иван Сизов.
"Врио губернатора Андрей Никитин издал сегодня указ о введении ЧС в трех районах - Любытинском, Окуловском и Крестецком. Пострадавших в результате подтопления нет, единственное - у людей испорчено имущество, затоплены огороды. Вода потихоньку отовсюду уходит. На разрушенных участках дорог ведутся работы, стараются воду максимально отвести от трасс, чтобы начать их восстановление, оценивается ущерб разрушений", - сказал ТАСС Сизов.
По информации Главного управления МЧС РФ по Новгородской области, в Любытинском, Окуловском и Крестецком районах потоками воды три участка разрушены и 11 участков повреждены на 14 дорогах. Остаются подтопленными 38 приусадебных участков с 20 жилыми и 18 дачными домами, в которых проживают 22 человека, в том числе двое детей.
На месте работает аэромобильная группа ГУ МЧС по региону. Развернуты три пункта временного размещения в школе, больнице и гостинице в Любытинском районе на 243 места. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 75 единиц техники, 224 человека, включая спасателей МЧС и дорожные службы.
В результате разрушений в деревнях и поселках Окуловского и Любытинского районов около тысячи жителей оказались отрезанными от сообщения, проинформировало правительство Новгородской области.
"Самое главное - обеспечить этим людям медицинскую помощь, питание, питьевую воду. <...> Второй вопрос - повреждение дорог, которое произошло по причине большого потока воды. Вода попала в ручьи, превратившиеся в реки. Кроме того, долгое время никто не занимался водопропусками на дорогах, все трубы забились, что привело к масштабным разрушениям", - процитировала губернатора его пресс-служба.