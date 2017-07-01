Электроснабжение во Владимирской области восстановлено после отключения из-за непогоды

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты "МРСК Центра и Приволжья" полностью восстановили электроснабжение потребителей в нескольких районах Владимирской области, нарушенное очередной волной грозового фронта. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе компании.
Очередная волна атмосферного фронта, сопровождавшегося порывами ветра до 20 м/с и сильным дождем, стала причиной локальных нарушений электроснабжения в нескольких районах Владимирской области 1 июля. "На места повреждений оперативно выезжали бригады энергетиков филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго". Восстановительные работы осложнялись грозой, дождем и сильным ветром. На данный момент электроснабжение потребителей Владимирской области восстановлено в полном объеме", - пояснили в "МРСК Центра и Приволжья".
Ранее сообщалось, что гроза стала причиной аварийных отключений электроснабжения в семи населенных пунктах Собинского района, шести населенных пунктах Селивановского района и семи населенных пунктах Кольчугинского района Владимирской области 1 июля.
Вечером и ночью 30 июня из-за грозы, сильного дождя, града, ветра с порывами до 22 м/с было нарушено электроснабжение в нескольких районах Владимирской области. Больше всего пострадали районы, граничащие с Московской областью: Александровский, Петушинский и Гусь-Хрустальный. Эти нарушения были устранены.