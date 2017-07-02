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Стрельбу в клубе в штате Арканзас устроили несколько человек

Происшествия
2 июля, 1:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, июля. /ТАСС

Шеф полиции Кентон Бакнер считает, что инцидент может быть связан с преступной деятельностью местных банд

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© AP Photo/Andrew DeMillo

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Стрельбу в ночном клубе Power Ultra Lounge в Литл-Роке (штат Арканзас), при которой пострадали 28 человек, вели, предположительно, несколько злоумышленников. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции шеф полиции города Кентон Бакнер.

Он указал, что, "вероятно, имеется несколько подозреваемых в стрельбе", их личности не раскрываются. Бакнер подчеркнул, что инцидент, имевший место в ночь на 1 июля, по данным властей, может быть связан с преступной деятельностью местных банд. Арестов в связи с произошедшим пока произведено не было.

Ранее в полиции города сообщили, что при стрельбе, которой предшествовала ссора между посетителями клуба, пострадали 28 человек. 25 из них получили огнестрельные ранения, трое - травмы. Жизням пострадавших ничто не угрожает. В Twitter генконсульства РФ в Хьюстоне сообщили, что, по данным полиции, россиян среди пострадавших нет.

Мэр Литл-Рока Марк Стодола заявил, что ночной клуб будет закрыт. По данным местных СМИ, заведение уже лишено лицензии на продажу спиртного. Ранее в нем уже неоднократно имели место различные нарушения. Владельцы клуба, в частности, не меньше 10 раз допускали задержки с выплатами налогов.

Ночной клуб Power Ultra Lounge находится в центре Литл-Рока. Как сообщается на сайте заведения, в ночь на 1 июля в нем проходил музыкальный концерт.

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