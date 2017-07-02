Стрельбу в клубе в штате Арканзас устроили несколько человек

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Стрельбу в ночном клубе Power Ultra Lounge в Литл-Роке (штат Арканзас), при которой пострадали 28 человек, вели, предположительно, несколько злоумышленников. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции шеф полиции города Кентон Бакнер.
Он указал, что, "вероятно, имеется несколько подозреваемых в стрельбе", их личности не раскрываются. Бакнер подчеркнул, что инцидент, имевший место в ночь на 1 июля, по данным властей, может быть связан с преступной деятельностью местных банд. Арестов в связи с произошедшим пока произведено не было.
Ранее в полиции города сообщили, что при стрельбе, которой предшествовала ссора между посетителями клуба, пострадали 28 человек. 25 из них получили огнестрельные ранения, трое - травмы. Жизням пострадавших ничто не угрожает. В Twitter генконсульства РФ в Хьюстоне сообщили, что, по данным полиции, россиян среди пострадавших нет.
According to the Little Rock Police Department no Russian nationals were impacted / По информации полиции, граждане России не пострадали https://t.co/oFCThlsUK1— Russian Consulate (@RusCons_TX) 1 июля 2017 г.
Мэр Литл-Рока Марк Стодола заявил, что ночной клуб будет закрыт. По данным местных СМИ, заведение уже лишено лицензии на продажу спиртного. Ранее в нем уже неоднократно имели место различные нарушения. Владельцы клуба, в частности, не меньше 10 раз допускали задержки с выплатами налогов.
Ночной клуб Power Ultra Lounge находится в центре Литл-Рока. Как сообщается на сайте заведения, в ночь на 1 июля в нем проходил музыкальный концерт.