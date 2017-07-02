Возбуждено дело в отношении водителя, сбившего подростков в Брянской области

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, сбившего подростков в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отношении водителя, сбившего подростков в Брянской области, Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщила она.

ДТП произошло в районе деревни Комягино Жирятинского района Брянской области. По предварительной версии следствия, водитель грузового автомобиля МАЗ на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и наехал на группу подростков. "В результате столкновения 15-летний и 16-летняя пешеходы погибли на месте, двое подростков были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - добавила Волк.

Водитель задержан. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. По результатам проведенного медицинского освидетельствования в момент ДТП водитель был трезв.