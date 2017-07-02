Десять человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане

Русский Витязь снова в игре: Поветкин победил украинца РуденкоСпорт 2 июля, 4:02
Трамп раздумывает над тем, чтобы называть CNN СМИ со сфабрикованными новостямиМеждународная панорама 2 июля, 2:14
Клуб НХЛ "Вегас" обменял Емелина в "Нэшвилл"Спорт 2 июля, 1:49
МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в МосквеОбщество 2 июля, 1:44
Стрельбу в клубе в штате Арканзас устроили несколько человекПроисшествия 2 июля, 1:03
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбыОбщество 2 июля, 0:40
Рябинский: Александр Поветкин готов к бою с чемпионом WBO ПаркеромСпорт 2 июля, 0:29
Тренер: Руденко показал себя "скользким" боксером в бою с ПоветкинымСпорт 2 июля, 0:27
Кинофестиваль "Алые паруса" открывается в "Артеке"Общество 2 июля, 0:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 2 июля./ТАСС/. Десять человек погибли, по предварительным данным, в результате столкновения автомобиля "КамАЗ" и автобуса недалеко от города Заинск (Татарстан). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД региона.
"По предварительным данным 10 человек погибли. Работает следственно-оперативная группа", - пояснили в пресс-службе.
Ранее МЧС сообщало о семи погибших и одиннадцати пострадавших.
Как сообщалось, в 00:40 2 июля в МЧС поступило сообщение о том, что в 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием. Автобус следовал по маршруту Самара - Ижевск.
Все пострадавшие направлены в ЦРБ Заинского района республики", - пояснили в пресс-службе.
Возгорание автобуса и грузового автомобиля ликвидировали в 01:17 мск. В Казани в готовности находятся вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России и вертолет "Ансат" Центра медицины катастроф Минздрава республики с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших. К ликвидации привлечены 35 человек, работает горячая телефонная линия.