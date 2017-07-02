Десять человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане

КАЗАНЬ, 2 июля./ТАСС/. Десять человек погибли, по предварительным данным, в результате столкновения автомобиля "КамАЗ" и автобуса недалеко от города Заинск (Татарстан). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД региона.

"По предварительным данным 10 человек погибли. Работает следственно-оперативная группа", - пояснили в пресс-службе.

Ранее МЧС сообщало о семи погибших и одиннадцати пострадавших.

Как сообщалось, в 00:40 2 июля в МЧС поступило сообщение о том, что в 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием. Автобус следовал по маршруту Самара - Ижевск.

Все пострадавшие направлены в ЦРБ Заинского района республики", - пояснили в пресс-службе.

Возгорание автобуса и грузового автомобиля ликвидировали в 01:17 мск. В Казани в готовности находятся вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России и вертолет "Ансат" Центра медицины катастроф Минздрава республики с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших. К ликвидации привлечены 35 человек, работает горячая телефонная линия.