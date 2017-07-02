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СМИ: на юге Китая в результате инцидента на газопроводе прогремела серия взрывов

Происшествия
2 июля, 8:27 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 2, июля. /ТАСС

Возможно, есть погибшие и раненые, сообщает информационный портал Sina

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ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Серия мощных взрывов потрясла в воскресенье утром одно из предместий города Шацзы (южная провинция Гуйчжоу) в результате инцидента на местном газопроводе. Об этом сообщил информационный портал Sina.

К настоящему моменту ситуация остается невыясненной. В районе взрывов наблюдается возгорание, видны столбы черного дыма. Возможны погибшие и раненые. На место происшествия прибыли пожарные, кареты скорой помощи и полиция.

Причина инцидента выясняется, ведется следствие.

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