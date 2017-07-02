Спасатели возобновили поиск туриста из Тулы в горах Карачаево-Черкессии

ЧЕРКЕССК, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели в Карачаево-Черкесии возобновили поиски туриста из Тулы, пропавшего на реке Чучхур в горах, сообщили ТАСС в республиканском МЧС.

"К поискам приступили около 3.00 мск, специалисты считают, что с раннего утра вода в реке более прозрачна и поиск будет быстрее. Всего участвуют 17 человек, две единицы техники", - сообщили спасатели.

Как ранее передавал ТАСС, сообщение о том, что мужчина 1989 года рождения из города Тулы упал с водопада в реку Чучхур, поступило в оперативную дежурную смену 1 июля. Турист входил в состав незарегистрированной группы, состоящий из трех человек. На место происшествия выдвинулись спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России, которые обследовали три каскада водопада и берег. Мужчина не найден. В 17:00 мск поисково-спасательные работы были приостановлены до утра 2 июля.