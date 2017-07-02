Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Забайкалье площадь природных пожаров выросла до 33 тыс. гектаров

Происшествия
2 июля, 9:44 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 2, июля. /ТАСС

В тушении пожаров участвуют более тысячи человек, задействовано почти 200 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Евгений Епанчинцев/ТАСС, архив

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров растет в Забайкальском крае из-за жаркой погоды, огнем охвачены более 33 тыс. гектаров, сообщила в воскресенье пресс-служба Минприроды региона. В тушении пожаров участвует более тысячи человек.

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в Сибири
© Владимир Медведев/ТАСС

Площадь пожаров в Сибири сократилась более чем на треть

Площадь лесных пожаров в Сибири приближается к 80 тыс. га

В Сибири площадь лесных пожаров превышает 75 тыс. га

"По данным на 14:00 местного времени (08:00 мск), в 12 районах Забайкальского края тушат 28 действующих лесных пожаров на общей площади 7,9 тыс. га, из которых 7,1 тыс. га покрыты лесом. Еще 18 пожаров локализованы на 3,8 тыс. га", - говорится в сообщении.

В тушении задействовано 196 единиц техники, а среди более чем тысячи человек, тушащих пожары, 298 - парашютисты- десантники. Работает авиация.

Кроме того, на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке региона действуют 34 очага на площади 21,4 тыс. га, из которых 4,9 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", поэтому решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности их тушение прекращено, однако они находятся под постоянным наблюдением.

Таким образом, в общей сложности в Забайкальском крае горит свыше 33 тыс. гектаров.

Значительная часть пожаров возникла из-за гроз, но в большинстве случаев они связаны с неосторожным обращением с огнем. Ситуацию осложняет установившаяся в регионе сухая и жаркая погода с температурой воздуха до 35 градусов и выше. Из-за жары и осложнения пожароопасной обстановки в крае с 27 июня введен режим чрезвычайной ситуации, власти региона продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тринадцать человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане
2
В центре Дамаска прогремел взрыв, есть погибшие
3
Times: британский спецназ скрывал свои преступления в Афганистане
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
6
По факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане возбуждено два уголовных дела
7
Мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама