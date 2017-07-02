В Забайкалье площадь природных пожаров выросла до 33 тыс. гектаров

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров растет в Забайкальском крае из-за жаркой погоды, огнем охвачены более 33 тыс. гектаров, сообщила в воскресенье пресс-служба Минприроды региона. В тушении пожаров участвует более тысячи человек.

"По данным на 14:00 местного времени (08:00 мск), в 12 районах Забайкальского края тушат 28 действующих лесных пожаров на общей площади 7,9 тыс. га, из которых 7,1 тыс. га покрыты лесом. Еще 18 пожаров локализованы на 3,8 тыс. га", - говорится в сообщении.

В тушении задействовано 196 единиц техники, а среди более чем тысячи человек, тушащих пожары, 298 - парашютисты- десантники. Работает авиация.

Кроме того, на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке региона действуют 34 очага на площади 21,4 тыс. га, из которых 4,9 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", поэтому решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности их тушение прекращено, однако они находятся под постоянным наблюдением.

Таким образом, в общей сложности в Забайкальском крае горит свыше 33 тыс. гектаров.

Значительная часть пожаров возникла из-за гроз, но в большинстве случаев они связаны с неосторожным обращением с огнем. Ситуацию осложняет установившаяся в регионе сухая и жаркая погода с температурой воздуха до 35 градусов и выше. Из-за жары и осложнения пожароопасной обстановки в крае с 27 июня введен режим чрезвычайной ситуации, власти региона продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.