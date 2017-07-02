Водитель попавшего в ДТП в Татарстане автобуса был ослеплен фарами грузовика

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Авария с 13 погибшими в Татарстане могла произойти из-за того, что водителя автобуса ослепили фары грузовика. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. В настоящее время следователи осматривают место происшествия", - сообщила она.
По ее словам, председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять ход расследования на контроль.
Ночью 2 июля в 9 км от города Заинск пассажирский автобус, следующий из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", двигавшемся в попутном направлении. В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. Из автобуса извлечены восемь тел погибших, их личности устанавливаются.
По факту ДТП Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц"). Главное следственное управление МВД РФ по Татарстану возбудило дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").