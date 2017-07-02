На Украине из-за сильных дождей и ветра обесточены почти 750 населенных пунктов

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КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Сильные дожди и порывы ветра обесточили 745 населенных пунктов на Украине в шести областях, пострадали 17 человек. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 745 населенных пунктов в шести областях", - сказано в сообщении. Вследствие стихии, по предварительным данным, пострадали 17 человек (в том числе один ребенок), повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, а также 11 хозяйственных зданий и восемь общеобразовательных школ.
К ликвидации последствий стихии привлечены бригады госслужбы по ЧС, а также энергоснабжающих компаний.
В минувшую субботу, 1 июля, из-за падения электроопоры 150 кВ около города Светловодск Кировоградской области без электроснабжения оставались три микрорайона города (около 20 тыс. жителей) и две насосные станции, которые обеспечивают подачу воды в Кропивницкий (бывший Кировоград), Александрию и Знаменку. Поставки электроэнергии были возобновлены по временной схеме путем задействования резервной линии электропередачи, уточнили в пресс-службе ведомства.