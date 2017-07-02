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Число погибших в ДТП в Татарстане увеличилось до 14 человек

Происшествия
2 июля, 11:35 UTC+3

По одной из версий, водитель автобуса не справился с управлением при обгоне, сообщил источник в правоохранительных органах

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану/ТАСС

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием автобуса в Татарстане увеличилось до 14 человек, сообщили в СУ СК РФ по Татарстану.

"Число погибших в автокатастрофе достигло 14 человек. В течение часа будет новая дополнительная информация", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, по одной из версий, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при обгоне.

"При совершении обгона водитель автобуса не справился с управлением, задев кузов грузовика, после чего произошло опрокидывание автомобилей с последующим возгоранием", - сказал источник.

Рейсовый автобус "Неоплан" принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов".

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по одной из версий водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять ход расследования на контроль. Также расследование уголовных дел по факту ДТП взяла на особый контроль прокуратура Татарстана.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск, автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, который после этого опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал. В автобусе находились 28 человек.

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Темы
ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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