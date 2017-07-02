Костел XIII века серьезно пострадал в результате пожара на западе Польши

ВАРШАВА, 2 июля. /ТАСС/. Около 30 пожарных расчетов принимают участие в тушении огня в костеле XIII века, который загорелся в городе Гожув-Велькопольски на западе страны днем в субботу и продолжает гореть до сих пор. Как информирует в воскресенье Польское агентство печати, пожарным пришлось привлечь 50-метровый кран, который позволил вливать воду через крышу средневекового здания.

"Мы почти достигли источника огня, но температура внутри не дает нам до конца погасить этот пожар", - отметил на брифинге комендант местной пожарной охраны Славомир Клусек. "Пожар одного из ценнейших памятников архитектуры, костела XIII века - это, конечно, драма для жителей, всего Любушского воеводства, нашей епархии", - заявил глава воеводства Владислав Дайчак.

Подсчитывать потери местные власти будут после того, как пожарные окончательно завершат свою работу. Но уже сейчас видно, что огонь затронул многие внутренние элементы костела, особенно деревянные конструкции. Большой вред нанесла также вода, используемая для гашения пожара.

Пожарные не сообщают, пострадал ли кто-нибудь в результате этого пожара.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы считается одним из символов Гожува-Велькопольского, в воскресенье планировавшего отмечать 760-летие своего основания. Праздник пришлось отменить, так как охваченный пожаром храм расположен в центре города, является самым ценным памятником истории и важным местом для верующих епархии.