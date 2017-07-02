В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Семьдесят семь авиарейсов задержаны, еще пять отменены в воскресенье в Москве.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Так, по информации на 11:25 мск, в столичном аэропорту Домодедово задержаны 66 рейсов, еще один отменен. В аэропорту Шереметьево задерживаются 11 рейсов, четыре отменены. Во Внукове, согласно онлайн-табло, задерживается восемь рейсов. Информации об отмененных рейсах во Внукове не поступало.

В субботу сообщалось о задержке 450 авиарейсов и отмене 40.

Ранее МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве. В Гидрометцентре предупредили о желтом уровне опасности в воскресенье в Москве из-за ветра, дождя и грозы. По данным синоптиков, в воскресенье воздух в столице прогреется до 20-22 градусов, будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, ветер 5-10 м/с, при грозе порывы составят 12-17 м/с.