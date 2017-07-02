В Татарстане по делу о ДТП задержали главу АО "Евразийская корпорация автовокзалов"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Евразийская корпорация автовокзалов" задержана по делу о ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане, в котором, по последним данным, погибли 14 человек.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В порядке ст. 91 УПК РФ задержана генеральный директор АО "Евразийская корпорация автовокзалов", в фирме проводятся обыски. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск, автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск. Автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

В автобусе находились 28 человек. По данным Минздрава региона на утро, в результате ДТП 13 человек погибли и 15 пострадали. Позже следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что число жертв аварии увеличилось до 14 человек.