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В Татарстане по делу о ДТП задержали главу АО "Евразийская корпорация автовокзалов"

Происшествия
2 июля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Как сообщили в СК, в настоящее время в компании проводятся обыски

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Евразийская корпорация автовокзалов" задержана по делу о ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане, в котором, по последним данным, погибли 14 человек.

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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану/ТАСС

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Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В порядке ст. 91 УПК РФ задержана генеральный директор АО "Евразийская корпорация автовокзалов", в фирме проводятся обыски. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск, автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск. Автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

В автобусе находились 28 человек. По данным Минздрава региона на утро, в результате ДТП 13 человек погибли и 15 пострадали. Позже следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что число жертв аварии увеличилось до 14 человек.

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ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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