Дело о ДТП в Брянской области передано в СК

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полиция передала в Следственный комитет из органов полиции уголовное дело о наезде на группу подростков на остановке в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами СК РФ по Брянской области принято к производству уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") в отношении водителя грузового автомобиля, сбившего подростков на остановке", - сказала она.

По данным следствия, вечером 1 июля у деревни Комягино Жирятинского района области водитель грузовика МАЗ на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и наехал на группу подростков. В результате происшествия 15-летний юноша и 16-летняя девушка погибли на месте, еще двое подростков были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"После принятия уголовного дела к производству следователи СК России намерены провести весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшедшего и привлечение виновного лица к ответственности", - добавила Петренко.