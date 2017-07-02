Представители центрального аппарата МВД направлены в Казань для расследования ДТП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. В Татарстан направлены представители центрального аппарата МВД для расследования крупного ДТП. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Руководство МВД России направило представителей центрального аппарата министерства в Республику Татарстан для организации всестороннего расследования обстоятельств, приведших к дорожно-транспортному происшествию с человеческими жертвами", - сказала она.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск. Автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, который после этого опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

В автобусе находились 28 человек. По данным Минздрава региона на утро, в результате ДТП 13 человек погибли и 15 пострадали. Позже следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что число жертв аварии увеличилось до 14 человек.

Рейсовый автобус "Неоплан", по данным источника в правоохранительных органах, принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". По данным Минздрава РФ, компанией, владеющей автобусом, является самарское автопредприятие ПАО "Единая корпорация автовокзалов".