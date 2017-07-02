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На момент ДТП в Татарстане в автобусе находились 29 человек

Происшествия
2 июля, 13:50 дата обновления: 2 июля, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Тела погибших будут доставлены в Казань для прохождения процедуры опознания

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. /ТАСС/.  В Следственном управлении СК по Татарстану уточнили число людей, находившихся в автобусе в момент ДТП в Заинском районе, - 29, а не 28, как сообщалось первоначально.

"Из автобуса было извлечено 14 тел, 12 человек находится в больнице, три человека не пострадало, то есть всего в автобусе было 29 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Среди погибших двое детей, предположительно одного года и 14 лет", - сообщили в СУ СК.

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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану/ТАСС

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Тела погибших в ДТП в Заинском районе Татарстана будут доставлены в Казань для прохождения процедуры опознания. Об этом в воскресенье сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

"Тела всех погибших будут доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ [Минздрав Республики Татарстан] (Казань, ул. Сибирский тракт, 31) для проведения экспертизы и установления личности погибших. С родственниками погибших будут работать психологи Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи", - говорится в сообщении ведомства.

По данным источника, следственные действия на месте столкновения автобуса с грузовым автомобилем завершились. 

"Следственные мероприятия на месте ДТП завершены. Пострадавшие транспортные средства убраны с проезжей части", - сказал источник. 

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск. Автомобиль "Камаз", который тащил на жесткой сцепке грузовой автомобиль МАН, столкнулся с пассажирским автобусом, который после этого опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

Главное следственное управление МВД региона и следственное управление СК РФ по Татарстану возбудили два уголовных дела по факту аварии, решается вопрос об объединении этих дел.

Рейсовый автобус "Неоплан", по данным Следственного комитета, принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов".

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Темы
ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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