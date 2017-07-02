Пять человек погибли на Ставрополье в результате ДТП

Ухов стал вторым на Мемориале Знаменских в прыжках в высотуСпорт 2 июля, 16:27
Около 80 пожарных пытаются погасить огонь в недостроенном жилом комплексе в ЛондонеПроисшествия 2 июля, 16:18
Захарова: СМИ начали пропагандистскую кампанию о якобы применении Дамаском химоружияПолитика 2 июля, 16:03
ВФЛА отправит первые заявки атлетов и тренеров в оргкомитет ЧМ в начале следующей неделиСпорт 2 июля, 15:55
Партия Абэ получит минимальное за свою историю число мест в заксобрании ТокиоМеждународная панорама 2 июля, 15:47
Семьи погибших в ДТП в Татарстане получат по 2,025 млн руб. страховых выплат от СОГАЗаОбщество 2 июля, 15:45
ЦCП оплатит поездку на легкоатлетический ЧМ тех тренеров, кто работает в этой организацииСпорт 2 июля, 15:39
Путин утвердил поправки в закон о федеральном бюджете РФ на 2017 годЭкономика и бизнес 2 июля, 15:34
Вице-премьер Украины предложил вести реестр лиц, которые приглашают артистов из РФМеждународная панорама 2 июля, 15:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Четверо мужчин и женщина погибли в результате ДТП в городе Новоалександровске (Ставропольский край). Автомобиль по неустановленным пока причинам врезался в дерево, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
"Около 14:00 мск в городе Новоалександровске водитель Nissan по предварительным данным превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. От удара автомобиль отбросило на стоящий на обочине "ВАЗ-2104", - уточнили в отделе пропаганды.
В результате ДТП погибли пять человек - водитель и четверо пассажиров, все они находились в Nissan. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщили в отделе пропаганды, водитель Nissan ранее был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, про предварительной версии, люди, находившиеся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.