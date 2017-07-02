Пять человек погибли на Ставрополье в результате ДТП

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Четверо мужчин и женщина погибли в результате ДТП в городе Новоалександровске (Ставропольский край). Автомобиль по неустановленным пока причинам врезался в дерево, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Около 14:00 мск в городе Новоалександровске водитель Nissan по предварительным данным превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. От удара автомобиль отбросило на стоящий на обочине "ВАЗ-2104", - уточнили в отделе пропаганды.

В результате ДТП погибли пять человек - водитель и четверо пассажиров, все они находились в Nissan. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщили в отделе пропаганды, водитель Nissan ранее был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, про предварительной версии, люди, находившиеся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.