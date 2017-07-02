СМИ: один человек погиб и шесть пострадали при наезде автомобиля в Лондоне

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро получили различные травмы в результате наезда в воскресенье автомобиля на пешеходов на юге британской столицы. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
По ее информации, инцидент произошел в столичном районе Кройдон. Водитель легкового автомобиля потерял управление и совершил наезд на группу подростков. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Мужчина, управлявший транспортным средством, возможно, получил травму головы. Отмечается, что после аварии он скрылся, полиция ведет его поиски. Как отмечает Би-би-си, полиция пока не рассматривает действия водителя в качестве умышленных.