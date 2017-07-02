Около 80 пожарных пытаются погасить огонь в недостроенном жилом комплексе в Лондоне

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Около 80 пожарных пытаются в эти минуты справиться с огнем в недостроенном жилом комплексе Bow Wharf в восточной части Лондона. Об этом сообщила в Twitter пожарно-спасательная служба британской столицы.

"80 сотрудников пожарно-спасательной службы ведут борьбу с пожаром в недостроенном жилом квартале на улице Мейс-стрит в районе Бетнал Грин", - сказано в сообщении.

Согласно информации пожарных, горит четвертый этаж пятиэтажного здания. Однако газета Daily Express опубликовала фотографии, на которых видно, как пламя охватило последний, мансардный этаж комплекса. По утверждению издания, поскольку строительство комплекса до конца не завершено, на момент пожара в нем не было жильцов. Газета сообщила, что ряд квартир в комплексе Bow Wharf, фасад которого выходит на Риджентс-канал, был выставлен на рынок недвижимости по цене, превышающей 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов).

Общественность британской столицы и СМИ активно следят за любой информацией о возгорании жилых зданий после того, как в ночь на 14 июня пожар уничтожил 24-этажный дом Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. По меньшей мере 80 из них стали жертвами трагедии. Правительство Великобритании распорядилось исследовать степень огнеупорности всех высотных домов в стране, покрытых облицовкой, аналогичной сгоревшему. По данным на минувшую пятницу, было протестировано полторы сотни зданий, и во всех из них облицовочные материалы были признаны пожароопасными.