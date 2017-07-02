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Дело по факту ДТП в Татарстане передано в центральный аппарат МВД

Происшествия
2 июля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Отмечается, что для расследования создана следственная группа

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ДТП в Татарстане с 14 жертвами передано в Следственный департамент МВД России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По указанию заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации - начальника Следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Романова уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, произошедшего сегодня ночью на 52 км автодороги Альметьевск - Заинск, возбужденное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по ч. 5 ст. 264 УК РФ передано в Следственный департамент МВД России. Для расследования создана следственная группа", - сказала она.

В воскресенье ночью на 52 километре автодороги Альметьевск - Заинск водитель автобуса совершил столкновение с движущимся грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". После удара автобус опрокинулся и загорелся. По предварительным данным, погибли 14 пассажиров автобуса, еще 12 человек с различными травмами были госпитализированы.

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Темы
ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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