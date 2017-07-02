В МВД заявили, что причиной ДТП в Татарстане могло стать оторвавшееся колесо

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МВД рассматривает версию, согласно которой причиной ДТП в Татарстане могло стать оторвавшееся у автобуса переднее колесо. Об этом рассказал в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24" заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Сергей Добряков.
"Произошло следующее: у автобуса при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Учитывая конструктивные особенности этого автобуса, у него топливный бак впереди справа, - сказал он. - Автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться, произошло возгорание".
Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", который тащил на жесткой сцепке грузовой автомобиль МАН, столкнулся с пассажирским автобусом. Автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.
Уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Татарстане, возбужденное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по ч. 5 ст. 264 УК РФ, передано в Следственный департамент МВД России, сообщила ранее официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, для его расследования создана следственная группа.