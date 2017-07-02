Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МВД заявили, что причиной ДТП в Татарстане могло стать оторвавшееся колесо

Происшествия
2 июля, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что у автобуса оторвалось переднее правое колесо, и возгорание произошло, потому что топливный бак находился спереди справа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МВД рассматривает версию, согласно которой причиной ДТП в Татарстане могло стать оторвавшееся у автобуса переднее колесо. Об этом рассказал в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24" заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Сергей Добряков.

"Произошло следующее: у автобуса при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Учитывая конструктивные особенности этого автобуса, у него топливный бак впереди справа, - сказал он. - Автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться, произошло возгорание".

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", который тащил на жесткой сцепке грузовой автомобиль МАН, столкнулся с пассажирским автобусом. Автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

Уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Татарстане, возбужденное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по ч. 5 ст. 264 УК РФ, передано в Следственный департамент МВД России, сообщила ранее официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, для его расследования создана следственная группа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
2
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу
3
ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали
4
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
5
Захарова: СМИ начали пропагандистскую кампанию о якобы применении Дамаском химоружия
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Около 250 российских туристов ждут вылета в РФ в аэропорту Бургаса
Темы дня
Загрузка...
Реклама