Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На северо-западе Москвы погиб мужчина, спасая тонувшую девушку

Происшествия
2 июля, 18:35 дата обновления: 2 июля, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, девушка находится в реанимации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб, спасая тонувшую девушку из Москва-реки на северо-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Днем 30 июня на берегу Москвы-реки в районе улицы Таманской было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками механической асфиксии в результате утопления. По предварительным данным, погибший пытался спасти тонущую девушку", - сообщила она.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, назначена судмедэкспертиза.

Иванова отметила, что тонувшую девушку удалось спасти. По данным источника в правоохранительных органах, в настоящий момент она находится в реанимации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
2
На северо-западе Москвы погиб мужчина, спасая тонувшую девушку
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали
5
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу
6
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
7
В Саратове скончался заслуженный артист России Илья Володарский
Темы дня
Загрузка...
Реклама