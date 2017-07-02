На северо-западе Москвы погиб мужчина, спасая тонувшую девушку

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб, спасая тонувшую девушку из Москва-реки на северо-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Днем 30 июня на берегу Москвы-реки в районе улицы Таманской было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками механической асфиксии в результате утопления. По предварительным данным, погибший пытался спасти тонущую девушку", - сообщила она.
По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, назначена судмедэкспертиза.
Иванова отметила, что тонувшую девушку удалось спасти. По данным источника в правоохранительных органах, в настоящий момент она находится в реанимации.