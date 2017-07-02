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В восьми населенных пунктах Новгородской области остаются отрезанными от мира 55 человек

Происшествия
2 июля, 19:45 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 2, июля. /ТАСС

Восстановлены четыре из 18 участков дорог, поврежденных наводнением

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Строители восстановили движение на четырех из 18 участков дорог, поврежденных вышедшими из берегов реками и лесными ручьями в Любытинском районе Новгородской области, сообщается на сайте компании "Новгородавтодор". Режим чрезвычайной ситуации, объявленный правительством региона, сохраняется из-за высокого уровня воды.

"Уже можно проехать по четырем участкам дорог из 18, поврежденных стихией. Восстановлены два трубопереезда и заново отсыпана железнодорожная насыпь. На 69 км дороги Окуловка - Любытино возможен проезд легкового транспорта", - говорится в сообщении дорожного учреждения.

По данным новгородских властей, в восьми населенных пунктах Любытинского района остаются отрезанными от большой земли 55 человек. Кроме того, в монастыре в местной деревне Никандрово находятся 25 паломников. "Связь со всеми населенными пунктами установлена, обращений за медицинской помощью не поступало, имеется достаточный запас медикаментов и воды", - уточнили в администрации муниципалитета.

"Спасатели на катере обходят все деревни, отрезанные от сухопутного сообщения. Сотрудники МЧС предлагают всем гражданам, которые нуждаются в медицинской помощи, эвакуацию, пока все отказываются. Распространяются листовки, в которых сообщается информация о местонахождении пункта зарядки телефонов, а также номера мобильных телефонов, на которые в случае необходимости можно звонить круглосуточно", - сказал представитель регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в самом райцентре Любытино остаются подтопленными 28 приусадебных участков, четыре жилых дома. Уровень воды в реках Белая и Забитница падает медленно, по 1 см в час, тем не менее водоемы возвратились в нормальное русло и в течение одного-двух дней спасатели приступят к осушительным работам в жилых помещениях. Местные власти предварительно подсчитали, что на восстановление дорог, тротуаров и многоквартирных домов в поселке потребуется более 15 млн рублей.

В зоне подтопления оказались и жители другого районного центра - поселка Крестцы. Там залиты водой 35 жилых домов. В поселке организован пункт временного пребывания, при необходимости всем жителям, оказавшимся в зоне ЧС, будут доставлены питьевая вода, медикаменты и продукты", - заверили в пресс-службе правительства Новгородской области. 30 июня после длительных дождей из берегов вышли реки и лесные ручьи в Окуловском, Крестецком и Любытинском районах, на этих территориях объявлен режим ЧС.

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