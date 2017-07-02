Тела погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане доставлены в Казань на опознание

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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Тела всех 14 погибших в аварии с участием грузовика и автобуса в Татарстане доставлены в Казань для проведения процедуры опознания. Об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Айгуль Салимзянова.
"Тела всех погибших доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани. Здесь будет проводиться процедура опознания, но родственники пока еще не прибыли, опознание начнется не раньше, чем завтра", - сказала она.
Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan. Автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.
Уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Татарстане, возбужденное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по ч. 5 ст. 264 УК РФ, передано в Следственный департамент МВД России, сообщила ранее официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, для его расследования создана следственная группа.