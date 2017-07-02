СМИ: пассажирский фургон загорелся в Пакистане

Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторамСпорт 2 июля, 20:34
Сотрудник ВФЛА Орлова будет официальным представителем нейтральных атлетов на ЧМ в ЛондонеСпорт 2 июля, 20:26
СМИ: власти США сняли запрет на ноутбуки в салонах на рейсах из аэропорта Абу-ДабиМеждународная панорама 2 июля, 20:23
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 20:23
Си Цзиньпин: ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и РоссииМеждународная панорама 2 июля, 20:12
Браво и Тер Штеген вошли в стартовые составы на финал Кубка конфедераций Чили - ГерманияСпорт 2 июля, 20:10
Президент ВФЛА Шляхтин не поедет на ЧМ, так как не хочет быть там на "птичьих правах"Спорт 2 июля, 20:02
Чемпион мира Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в БельгииСпорт 2 июля, 19:54
Новейшие субмарины "Нижний Новгород" и "Колпино" прошли боевые испытания на БалтикеАрмия и ОПК 2 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 пострадали в воскресенье в результате возгорания фургона с пассажирами в провинции Пенджаб в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на экстренные службы.
По его информации, инцидент произошел в городе Мултан. Согласно предварительным данным, фургон загорелся из-за взрыва баллона с газом.
Пострадавшие были госпитализированы. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Как добавляет агентство "Синьхуа", многие автомобили в Пакистане оснащены подобными газовыми баллонами, и ДТП, происходящие в результате взрывов баллонов ненадлежащего качества, - не редкость для страны.