СМИ: пассажирский фургон загорелся в Пакистане

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 пострадали в воскресенье в результате возгорания фургона с пассажирами в провинции Пенджаб в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на экстренные службы.

По его информации, инцидент произошел в городе Мултан. Согласно предварительным данным, фургон загорелся из-за взрыва баллона с газом.

Пострадавшие были госпитализированы. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Как добавляет агентство "Синьхуа", многие автомобили в Пакистане оснащены подобными газовыми баллонами, и ДТП, происходящие в результате взрывов баллонов ненадлежащего качества, - не редкость для страны.