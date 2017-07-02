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В Челябинской области затонула лодка, четыре человека погибли

Происшествия
2 июля, 21:51 дата обновления: 2 июля, 22:22 UTC+3 МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По имеющимся данным, погибли двое взрослых и двое детей в возрасте двух и 12 лет

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Весельная лодка опрокинулась и затонула в Челябинской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в перевернувшейся лодке находились четверо детей и один взрослый.

"По уточненным данным, в лодке находились пять человек, в том числе четыре ребенка, в возрасте от 2 до 15 лет. Двое детей погибли", - сказал собеседник агентства.

"Еще два человека находились на берегу, они сразу бросились на помощь, но оба погибли", - добавил источник.

ЧП произошло в Чесменском районе области вблизи населенного пункта Тогузак в акватории реки Тогузак. "Лодка опрокинулась в 50 метрах от берега", - уточнил источник.

По его словам, тела четырех погибших, включая детей двух и 12 лет, обнаружены.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Челябинской области подтвердили факт ЧП, не уточнив, сколько человек было на борту. "По сообщению очевидцев с места событий, несколько человек поднялись на борт алюминиевой лодки типа "Казанка" и вышли на водную гладь запруды около населенного пункта Тогузак Чесменского района Челябинской области", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

По не известным пока причинам, лодка перевернулась и все, кто был на борту, не смогли выбраться из воды. "Информация о количестве пострадавших уточняется. На место следуют силы и средства пожарно-спасательной части №76 и поисково-спасательного отряда Троицка", - сообщили в ГУ МЧС.

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели людей при опрокидывании весельной лодки, сообщили в ведомстве в воскресенье.

"В вечернее время 2 июля 2017 года из озера Максимка Чесменского района (около села Чесма) извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась, двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Ведутся поисковые работы по обнаружению тел мужчины, 8 и 15-летнего мальчиков", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. По указанию руководителя следственного управления на место происшествия для проведения следственных действий выехали следователи- криминалисты аппарата следственного управления".

В настоящее время на месте трагедии также ведутся ведутся поисково-спасательные работы

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