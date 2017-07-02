Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Дагестане три человека погибли в результате обвала части берега в озеро

Происшествия
2 июля, 22:33 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, июля. /ТАСС

В результате инцидента в озеро упали пятеро детей и один взрослый. Трое детей сумели самостоятельно выбраться на берег

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли, сорвавшись в озеро в Дагестане, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике.

"В воскресенье днем в МЧС Дагестана поступила информация о том, что в городе Буйнакске на озере "Комсомольское" в результате обвала части берега в озеро упали шесть человек, из которых пятеро детей", - сказал собеседник.

По его словам, самостоятельно выбраться на берег смогли три ребенка.

"Остальные двое детей и взрослый ушли под воду. Тела всех трех погибших были извлечены из воды еще до прибытия спасательной службы", - добавил представитель МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
2
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
3
В МВД заявили, что причиной ДТП в Татарстане могло стать оторвавшееся колесо
4
На северо-западе Москвы погиб мужчина, спасая тонувшую девушку
5
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
6
Задержан водитель грузовика, попавшего в ДТП с автобусом в Татарстане
7
Американский эсминец подошел на 12 миль к спорному острову Тритон в Южно-Китайском море
Темы дня
Загрузка...
Реклама