В Дагестане три человека погибли в результате обвала части берега в озеро

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли, сорвавшись в озеро в Дагестане, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике.

"В воскресенье днем в МЧС Дагестана поступила информация о том, что в городе Буйнакске на озере "Комсомольское" в результате обвала части берега в озеро упали шесть человек, из которых пятеро детей", - сказал собеседник.

По его словам, самостоятельно выбраться на берег смогли три ребенка.

"Остальные двое детей и взрослый ушли под воду. Тела всех трех погибших были извлечены из воды еще до прибытия спасательной службы", - добавил представитель МЧС.