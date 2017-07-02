В Дагестане три человека погибли в результате обвала части берега в озеро

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МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли, сорвавшись в озеро в Дагестане, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике.
"В воскресенье днем в МЧС Дагестана поступила информация о том, что в городе Буйнакске на озере "Комсомольское" в результате обвала части берега в озеро упали шесть человек, из которых пятеро детей", - сказал собеседник.
По его словам, самостоятельно выбраться на берег смогли три ребенка.
"Остальные двое детей и взрослый ушли под воду. Тела всех трех погибших были извлечены из воды еще до прибытия спасательной службы", - добавил представитель МЧС.