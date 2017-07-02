В Нью-Йорке эвакуировали людей с железнодорожной станции под Всемирным торговым центром

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции эвакуировали в воскресенье людей с подземной железнодорожной станции, которая находится под комплексом нового Всемирного торгового центра в нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщили официальные представители компании PATH, которая является одним из транспортных операторов мегаполиса.
В Twitter PATH размещена серия записей, из которых следует, что доступ пассажиров на станцию в настоящее время ограничен из-за действий стражей порядка. Людям рекомендуется по возможности не приближаться к этому месту. Что именно ищут блюстители закона, компания не разъясняет.
По сведениям источников телекомпании CBS, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета в одном из вагонов. На станцию прибыло подразделение для поиска взрывчатки.
Новый комплекс Всемирного торгового центра построен на месте башен-близнецов, которые были уничтожены в результате терактов 11 сентября 2001 года. Один из небоскребов, входящих в комплекс, является самым высоким в Нью-Йорке и одним из самых высоких в мире. 104-этажное здание называется ВТЦ-1.